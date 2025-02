(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Terra dei Fuochi, De Rosa(Fi): “Solo con commissario si può mettere fine a disastro ambientale in Campania”

La problematica della Terra dei Fuochi è una questione delicata, lo era in passato e lo è tuttora. Non possiamo far finta che non sia successo nulla, bisogna avere rispetto per i tanti morti di cancro e per i familiari di coloro i quali non ci sono più. Ora più che mai, soprattutto dopo la sentenza della Cedu che ha condannato l’Italia su questa triste e tragica vicenda, il grido di giustizia dei parenti delle vittime si eleva forte e sovente. La linea di Forza Italia è chiara e netta, così come si è intervenuti per Caivano, bisogna, seguendo quel modello, istituire un commissario per le operazioni di bonifica, gestione e controllo. Non si possono lasciare zone franche, il pericolo degli sversamenti e degli interramenti dei rifiuti è sempre dietro l’angolo. Bisogna fare presto, come sempre il nemico numero uno è il tempo, interventi mirati per risanare le province di Napoli e Caserta che in questi anni hanno subito e pagato a caro prezzo lo scempio ambientale da tutti conosciuto come Terra dei Fuochi. Inutile dire che i governi precedenti, sia nazionali ma soprattutto regionali, non sono stati in grado di fronteggiare con fermezza e decisione questa annosa e devastante problematica. La Campania merita di più.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma