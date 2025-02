RISORSE PER IL PORTO DI TERRACINA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 *Tiero (FdI): “Sinergia vincente in Regione, oltre 700.000 euro per il

porto di Terracina”*

Roma, 15 febbraio – “La sinergia attivata in Regione continua a dare frutti

positivi sui nostri territori. Le nostre richieste hanno trovato

risposte concrete, come quella della Direzione Regionale Urbanistica e

Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare, che

ha assegnato infatti un contributo per importo complessivo di oltre 3

milioni e 730 mila euro ai porti e agli scali che rivestono una primaria

importanza per le relazioni socio-economiche a livello regionale, e di

questi 746 mila euro sono stati impegnati per Terracina. Il contributo

potrà essere utilizzato per interventi di ordinaria e straordinaria

manutenzione, così da garantire il pieno funzionamento e la sicurezza nelle

aree portuali. Il porto di Terracina ricopre un’importanza strategica per

le attività pescherecce ed economiche, nonché per assicurare la continuità

territoriale con le isole pontine attraverso il servizio di collegamento

marittimo pubblico. Questo contributo va ad aggiungersi al finanziamento di

400 mila euro per gli interventi di dragaggio per migliorare la sicurezza

della navigazione e assicurare l’accesso alle imbarcazioni, e all’altro

contributo di 100 mila euro per un progetto di fattibilità. Un

ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso lo rivolgo

all’assessore Fabrizio Ghera, che dimostra grande attenzione per la

comunità pontina e come noi, di avere a cuore la crescita dei nostri

territori”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio