(ACON) OSLAVIA. BERNARDIS (FP): LAVORO CONCRETO PER VALORIZZARE SACRARIO

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 15 feb – “Oggi possiamo celebrare un risultato

storico per il Sacrario militare di Oslavia: grazie a un intenso

lavoro di squadra, l’area monumentale ? stata completamente

riqualificata, restituendo dignit? e funzionalit? a un luogo

simbolo della memoria collettiva. Dopo un lungo percorso, abbiamo

raggiunto un traguardo importante: la riapertura della scalinata

monumentale, il ripristino dei quattro cannoni storici e il

ritorno alla piena operativit? della campana Chiara”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fedriga

presidente Diego Bernardis commentando il completamento degli

interventi di restauro e riqualificazione dell’area sacra

inaugurati oggi alla presenza, fra gli altri, del ministro della

Difesa, Guido Crosetto, del ministro per i rapporti con il

parlamento, Luca Ciriani, e il capo dell’Ufficio per la tutela

della cultura e della memoria della Difesa, Andrea Rispoli.

“Uno degli interventi pi? significativi riguarda la scalinata

monumentale, che dopo anni di chiusura ? finalmente tornata

accessibile. La scalinata – sottolinea Bernardis – ? un elemento

centrale del complesso monumentale di Oslavia e poterla

restituire ai visitatori, soprattutto nell’anno di Gorizia-Nova

Gorica Capitale europea della Cultura 2025, ? un passo in avanti

fondamentale nella valorizzazione del patrimonio storico di

Gorizia”.

“Un altro intervento di grande rilevanza ha riguardato i quattro

cannoni storici posizionati sul piazzale del Sacrario, che sono

stati sottoposti a un attento restauro. Un’operazione – continua

l’esponente di maggioranza – che ha richiesto un attento lavoro

di recupero delle superfici metalliche e delle strutture di

supporto e che io stesso avevo sostenuto affinch? si arricchisse

ulteriormente il percorso di visita e la comprensione del valore

storico del sito”.

“Tra gli interventi pi? attesi c’? il ripristino della campana

Chiara, che dopo anni di silenzio torna finalmente a risuonare.

Un obiettivo – rimarca il consigliere di Fedriga presidente – che