(ACON) EDITORIA. MORETTI (PD): GARANTIRE VOCE A PICCOLO E MESSAGGERO VENETO

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 15 feb – “Per la seconda volta da quando Il

Piccolo e il Messaggero Veneto sono passati al gruppo Nem, ci

troviamo a esprimere preoccupazione per le situazioni denunciate

dal Comitato di Redazione delle due testate, che rappresentano

una parte importante dell’informazione in Friuli Venezia Giulia.

Quello che si apprende dal comunicato dei giorni scorsi non

lascia affatto sereni rispetto al fatto che siano garantite le

missioni di racconto e testimonianza del nostro territorio e

delle sue comunit?”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale del Fvg, Diego Moretti esprimendo preoccupazione sul

futuro dei quotidiani regionali del gruppo Nord est multimedia,

Il Piccolo e Messaggero Veneto, e sui possibili impatti

occupazionali ed editoriali per effetto della riorganizzazione in

atto.

“Dare voce al Nordest non significa toglierne o ridurne al Fvg,

sacrificando quindi il lavoro che Il Piccolo – da oltre 140 anni

– e il Messaggero Veneto – da oltre 70, svolgono da decenni.

Esprimendo solidariet? e vicinanza ai giornalisti, rivolgiamo

anche noi un appello alle istituzioni, a partire dalla Regione,

ma anche alla parte di imprenditori friulani della cordata Nem

affinch?, tutelando il loro investimento, sappiano considerare le

ragioni dei lavoratori e il mantenimento del valore delle due

testate”, conlude la nota.

