Giustizia, Assotutela e Tails insieme per tutela cittadini e imprese 

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

“Assotutela e Tails hanno siglato un accordo per rafforzare la tutela dei diritti di imprese e cittadini, promuovendo l’arbitrato come strumento rapido ed efficace di risoluzione delle controversie. Un accordo importante, che vedrà insieme due realtà che da anni si battono per la tutela della comunità: Assotutela, presieduta oggi da Michel Emi Maritato, nasce oltre un decennio fa per difendere i consumatori e opera nel settore dei rimborsi, dell’usura bancaria, dell’anatocismo, e degli interessi ultra legali; Tails, “Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport” è un’associazione apolitica ed apartitica senza fini di lucro, presieduta da Franco Antonio Pinardi, che promuove la cultura della giustizia, dell’equità e della legalità, nonché la diffusione dell’istituto dell’arbitrato e l’organizzazione di tribunali arbitrali competenti e professionali. “L’intesa mira a garantire una maggiore accessibilità alla giustizia alternativa, offrendo soluzioni concrete per la risoluzione di dispute in ambito commerciale, civile e amministrativo. Grazie a questo accordo, le parti potranno avvalersi di un percorso strutturato, riducendo tempi e costi rispetto ai tradizionali iter giudiziari. A nostro giudizio infatti gli arbitrati rappresentano non solo una risposta alle sfide attuali del sistema giuridico, ma anche una via per costruire un futuro più giusto e sostenibile per le relazioni commerciali e il tessuto sociale nel suo complesso”, hanno spiegato Maritato ed il Presidente Vicario della Commissione di Garanzia avv. Luigi Vingiani. Che, poi, hanno aggiunto: “Questo accordo è un segnale forte per la promozione della giustizia alternativa e del diritto alla tutela, confermando l’impegno di Assotutela e Tails nel fornire soluzioni innovative e alla portata di tutti, cittadini e imprese”. Nei prossimi mesi, le due associazioni avranno come obiettivo quello di costituire una rete capillare di sportelli informativi su tutto il territorio: da Milano a Napoli, fino a Roma e altre importanti città.