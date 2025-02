14/2/2025 SARÀ INAUGURATA GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO ALLE 18.00 ALLA PRESENZA DELL’ARTISTA LA MOSTRA DELL’INCISORE LIVIO CESCHIN DAL TITOLO “RIFUGI DI LUCE E VENTO-OPERE SU CARTA” PRESSO LA SALA COMUNALE D’ARTE

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 ‘’BREZZE LAGUNARI’’ – ACQUAFORTE, 2023

“BREZZE

LAGUNARI”, acquaforte, 2023

comune di trieste

assessorato alle politiche

della cultura e del turismo

LIVIO CESCHIN

LIVIO

RIFUGI DICESCHIN

LUCE E VENTO

SU CARTA

RIFUGIOPERE

DI LUCE

E VENTO

OPERE

SU CARTA

INAUGURAZIONE

Giovedì 20 febbraio

2025 ore 18:00

Inaugurazione

D’ARTE

Giovedì

20COMUNALE

febbraio 2025

– ore 18

Comunale

d’Arte

Piazza dell’Unità d’Italia, 4 – TRIESTE

Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia, 4

INGRESSO LIBERO

21/2_9/3/2025

La mostra

rimarrà

aperta

fino a domenica

marzo 2025

orario

feriale

e festivo

10_13 / 917_20

Tutti i giorni dalle 10-13 / 17-20 – Presente l’Artista

PerINGRESSO

appuntamenti LIBERO

Sarà presente l’Artista

Livio Ceschin

Rifugi di luce e vento

Alla mia terra d’origine mi sento profondamente ancorato.

Incido quello che mi suggerisce la natura attraverso il mio

istinto e le cose che tocco con mano; nel frattempo necessito

anche di guardare dove altri non guardano riportando in luce, e

dunque alla conoscenza, cose che diversamente resterebbero

nascoste o seppellite. Cerco nel paesaggio di sentire la stessa

emozione che accomuna il vedere e il conoscere, come se

fosse la prima volta. Stupore e incanto, in un mondo sempre

più disincantato che perde mistero e sacralità della natura.

Livio Ceschin, esponente di spicco dell’arte incisoria

italiana, ha compiuto gli studi presso l’Istituto d’Arte di

Venezia e ha iniziato ad incidere nel 1991, frequentando i

corsi all’Accademia Raffaello di Urbino.

Risale al 1998 l’inizio dei primi rapporti di amicizia con

poeti e scrittori (Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern,

Mario Luzi, Franco Loi), collaborando a numerose

edizioni d’arte.

Dal 2002 fa parte della Royal Society of PainterPrintmakers di Londra e, dal 2016, della Fondazione Taylor

di Parigi. Nel 2013 l’Istituto Nazionale per la Grafica, a

Roma, e nel 2014, il Museo Rembrandt di Amsterdam,

gli hanno dedicato due importanti esposizioni. Nel 2011

è stato invitato alla 54. Biennale Internazionale d’Arte di

Venezia con l’opera Da sopra quel ponte.

Nel 2021 presenta alla 78° Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia il docufilm dal titolo Percorsi

incisi e dal 2016 collabora come docente di tecniche

dell’incisione e grafica d’Arte presso l’Accademia di

Belle Arti di Verona. Sue opere sono conservate presso

istituzioni pubbliche e collezioni private in Italia e

all’estero.

Vive e lavora a Montebelluna, in provincia di Treviso.

Livio Ceschin