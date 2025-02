ROMA: SCOPERTI MINORENNI NELLE SALE SCOMMESSE DURANTE I CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO COORDINATO DI INTERVENTO A CONTRASTO DELL’ILLEGALITA’ NEL SETTORE GIOCHI

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Roma, 13 Febbraio 2025 – Garantire il gioco lecito controllato dallo Stato, contrastando le attività illegali e il gioco minorile: questo l’obiettivo dei controlli promossi dal Comitato per la repressione del gioco illegale (CoPReGI) nelle province di Roma e di Latina.

Il piano coordinato degli interventi, condotto dall’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e dall’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale, in stretta collaborazione con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ha portato a scoprire la presenza di minorenni all’interno di una sala dedicata alle videolottery a Roma, trovata incustodita al momento dell’accesso.

La verifica ha riguardato sale dedicate alla raccolta scommesse, sale VLT (Videolottery), esercizi commerciali con presenza di slot machine (AWP) e esercizi commerciali che erogano servizi per conto di concessionari per il gioco a distanza (PVR).

I funzionari dell’Agenzia, nei complessivi 41 interventi nelle due province, hanno inoltre rilevato la presenza di due persone non autorizzate all’esercizio della raccolta delle scommesse, il mancato rispetto degli orari di spegnimento delle slot machine come previsto dalle ordinanze comunali e l’inosservanza della normativa regionale sul distanziamento delle sale scommesse da luoghi sensibili.

L’esecuzione dei controlli previsti dal Piano di coordinamento rappresenta la conferma del presidio dell’Agenzia e delle Forze di polizia sul territorio a contrasto del gioco illegale.