On. Roberto Bagnasco (FI): "Parole vergognose da parte del consigliere Giordano. Il silenzio del PD è complice" Roma,12 febbraio 2025 – "Le parole pronunciate dal consigliere della Liguria del Movimento Cinque Stelle,Stefano Giordano,sono di una gravità assoluta e inaccettabile. Un'offesa indegna nei confronti della nostra democrazia e di chi,con serietà e dedizione,ha sempre servito il Paese. Non sorprende la deriva di Conte e del Movimento Cinque Stelle,sempre pronto a scatenare polemiche con toni indegni e irresponsabili. Ma ciò che è ancor più grave è il silenzio assordante del Partito Democratico,che ancora una volta dimostra una totale incoerenza morale e politica. Quando ad essere colpiti sono gli avversari,la sinistra tace,dimostrando una complicità vergognosa. Di fronte a certe dichiarazioni,non dovrebbero esserci bandiere politiche: il rispetto istituzionale dovrebbe essere un valore condiviso da tutti. Aspettiamo una presa di distanza netta da parte del Movimento Cinque Stelle e di tutto il centrosinistra. Il dibattito politico può essere aspro,ma non può mai sconfinare nella diffamazione e nell'odio. Certi atteggiamenti delegittimano le istituzioni e avvelenano il clima democratico,danneggiando i cittadini e il Paese intero. Noi di Forza Italia continueremo a batterci per un confronto serio e rispettoso,opponendoci con fermezza a ogni forma di demagogia e violenza verbale." – così dichiara l'On. Roberto Bagnasco,capogruppo di Forza Italia per la Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.