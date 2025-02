(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

“INFRASTRUTTURE: RUBANO (FI),BENE CANTIERE FORTORINA,A BREVE SOPRALLUOGO CON FERRANTE” “Esprimo grande soddisfazione per l’imminente avvio dei lavori del primo stralcio del lotto 1 della variante Fortorina. Si tratta di un’opera strategica che ho fortemente seguito per il nostro territorio fin dal primo giorno del mio insediamento e che finalmente vede la luce. La consegna dei lavori prevista per fine marzo rappresenta un momento storico per le nostre aree interne. Quest’opera infrastrutturale sarà determinante per migliorare l’accessibilità dell’area del Fortore e innalzare significativamente gli standard di sicurezza stradale. Ringrazio il Sottosegretario Tullio Ferrante e il Governo per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio,così come ANAS e il Commissario straordinario ing. Nicola Montesano per il prezioso lavoro svolto. Ho personalmente richiesto al Sottosegretario Ferrante di effettuare un sopralluogo in occasione dell’avvio dei lavori,a dimostrazione dell’impegno concreto per le nostre comunità e della volontà di contrastare la marginalizzazione delle aree interne. Continuerò a vigilare sull’andamento dei lavori per garantire che quest’opera strategica venga realizzata nei tempi previsti,nell’interesse dei cittadini e dello sviluppo del nostro territorio.” Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano,deputato di Forza Italia e vicesegretario regionale di FI Campania. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma