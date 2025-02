CS – Giornata Internazionale delle Dogane 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DOGANA 2025 Roma,11 febbraio 2025 – Si è tenuta a Roma in data odierna,presso la sede centrale di ADM di Piazza Mastai,la cerimonia di consegna dei certificati di merito OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) ai ventuno funzionari che si sono particolarmente distinti nel tema prescelto dall’OMD per la Giornata internazionale della dogana 2025 “Le Dogane mantengono il loro impegno volto ad assicurare Efficienza,Sicurezza e Prosperità”. Ian Saunders,Segretario Generale OMD,nel suo messaggio per la Giornata Internazionale delle Dogane,ha sottolineato l’importanza di celebrare il lavoro delle amministrazioni doganali,sensibilizzare il pubblico sul loro ruolo e mobilitare risorse per affrontare le sfide. Il tema del 2025,“Le Dogane mantengono il loro impegno volto ad assicurare Efficienza,Sicurezza e Prosperità”,pone l’accento sull’azione concreta per facilitare il commercio,garantire la sicurezza e promuovere la crescita sostenibile. Saunders invita a comunicare meglio i successi doganali,combinando dati e narrazioni per ispirare e coinvolgere. Con questo spirito,auspica che il 2025 sia un anno di riconoscimento del ruolo cruciale delle dogane nel migliorare la vita delle persone.