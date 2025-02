Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 12/02/2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Lavori Consiglio: Mobilità e partecipazione alla vita sociale 2, Inclusione scolastica, visite al Parlamento austriaco, Assistenza all’infanzia

Mozioni di Gruppo verde, Freie Fraktion, Süd-Tiroler Freiheit, Team K.

Consiglio | ore 16:04

Lavori Consiglio: Attività di affitto di camere, Attività fisica per alunni e alunne, Progetto ARBO

Mozioni di Partito Democratico, Wirth Anderlan, Gruppo verde.

Consiglio | ore 13:12

Lavori Consiglio: Sindrome da stanchezza cronica, Illegittima applicazione di vaccini pediatrici

Mozioni di Team K e Vita.

Consiglio | ore 11:59

Lavori Consiglio: Aree ed edifici dismessi, Borse di studio

Mozioni di Gruppo verde e Team K.

