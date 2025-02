(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Codice Appalti: Simiani (Pd),errori governo evidenti,correggere testo con Decreto Emergenze “Gli errori evidenti commessi dal governo nel correttivo Appalti sono evidenti e vanno sistemati. Continuare a perdere tempo è folle e controproducente. E’ necessario che vengano rimossi i principali ostacoli per la semplificazione e concorrenza,fra cui la scarsa partecipazione delle Pmi alle gare,la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell’offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione. E’ inoltre fondamentale garantire la piena cogenza delle norme a tutela dei lavoratori e risolvere l’incomprensibile discriminazione a danno del settore dei servizi e forniture,usando due pesi e due misure fra appalti di lavori e appalti di servizi. Altra modifica riguarda poi l’effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l’attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara. Il Pd ha fatto le sue proposte per risolvere le criticità con il Decreto Emergenze: serve ora che la destra recepisca le nostre indicazioni”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio,Marco Simiani,intervenendo all’incontro promosso oggi a Firenze da Anci Toscana dal titolo “Le modifiche al Codice dei Contratti pubblici introdotte dal Correttivo – Prime valutazioni”. Roma,10 febbraio 2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it