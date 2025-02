Capogruppo – Camera dei deputati

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

🔵CAPIGRUPPO

đź“ŚDomani Aula termina dopo seduta comune

📌Decreto legge emergenza Pnrr, a partire da venerdì 14 febbraio alle ore 9.30. Sarà posta la fiducia. Votazione per appello nominale lunedì 17 dalle 15.40 con dichiarazioni di voto dalle 14.

📌 Da martedì 18 febbraio dl proroga termini, se concluso esame dl emergenza, con discussione alle 15 e votazioni non prima delle 18. Seguito mercoledì 19.

đź“Ś Martedì 18 febbraio, in mattinata, discussione generale mozione contro rincaro dei costi dell’energia

đź“Ś Mercoledì 19 confermato question time. Previsto anche eventuale seguito dell’ esame degli argomenti previsti questa settimana e non conclusi

📌 Venerdì 21 febbraio discussione generale della pdl Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

📌 Martedì 25 febbraio, discussione generale mozione sfiducia Ministro Nordio