Aun 12 feb. 025 (Pag 2)

Ricevuto a Palazzo Donini l’Ambasciatore del Messico in Italia

(AUN) – Perugia, 12 feb. 024 – La Presidente della Regione Stefania Proietti nel pomeriggio di oggi ha ricevuto a Palazzo Donini l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba.

Nel corso dell’incontro che si è svolto nella Sala Verde del palazzo, l’Ambasciatore e la Presidente hanno parlato delle possibili opportunità di collaborazione che le imprese dell’Umbria potrebbero avere con quelle messicane così come della possibilità che l’Aeroporto San Francesco possa rappresentare un’ulteriore porta di accesso da oltreoceano per i pellegrini che giungono per il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis e per le celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Nel salutare la Presidente l’Ambasciatore García de Alba, che recentemente è stato eletto Presidente dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma, ha invitato la Presidente Proietti ad un incontro a Roma con i rappresentanti anche degli altri 21 Paesi che ne fanno parte.

