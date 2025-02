[acspro] [CRUmbria-News] Giorno del ricordo: bocciata la richiesta di iscrizione all’ordine del giorno di mozione urgente

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Laura Pernazza (FI) voleva discutere il suo atto nella seduta odierna,voto contrario della maggioranza (Acs) Perugia,11 febbraio 2025 – In apertura di seduta Laura Pernazza (capogruppo FI) ha chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno di una sua mozione urgente incentrata sulle iniziative da intraprendere sul tema ‘Giorno del ricordo’ ma l’Aula si è espressa negativamente sull’urgenza della presentazione: 11 contrari della maggioranza e 5 favorevoli dai consiglieri di opposizione. “L’atto – ha spiegato Pernazza – vuole impegnare la Giunta a promuovere attività di sensibilizzazione e celebrazione del Giorno del ricordo,il 10 febbraio di ogni anno,attraverso iniziative pubbliche in collaborazione con enti locali,istituzioni,scuole e università,al fine di diffondere la conoscenza storica degli eventi legati alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata; sostenere progetti educativi e di divulgazione nelle scuole umbre; favorire la realizzazione di eventi,convegni,mostre e produzioni audiovisive che raccontino la vicenda delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; istituire e patrocinare viaggi della memoria nei luoghi simbolo della tragedia del confine orientale; valorizzare il contributo degli esuli istriani,fiumani e dalmati alla cultura e alla società italiana,ricordando il loro ruolo nella ricostruzione del tessuto civile ed economico del Paese; condannare ogni forma di negazionismo e revisionismo storico che tenti di minimizzare o mistificare la tragedia delle foibe e dell’esodo,promuovendo invece un approccio basato sulla ricerca storica e sul riconoscimento delle sofferenze subite. È vero – ha concluso – che stamani la Presidente ha dedicato l’intervento introduttivo della seduta a questo tema,ma la Regione non ha effettuato iniziative specifiche per la Giornata del ricordo”. Sulla iscrizione d’urgenza all’ordine del giorno,ha espresso parere negativo per la maggioranza Letizia Michelini (Pd),sottolineando che “siamo d’accordo nel dover fare una riflessione approfondita su tutti gli atti tragici che hanno segnato le tragedie vissute dal nostro Paese,ma non può esservi urgenza,visto che il Giorno del ricordo era ieri. Piuttosto dobbiamo sviluppare un percorso condiviso per intraprendere iniziative atte a valorizzare sia la Giornata della Memoria che il Giorno del Ricordo ”. Per la minoranza Eleonora Pace (FDI) ha detto che “sarebbe importante discuterne per arrivare a un punto comune e quindi a un documento condiviso da tutta l’Assemblea. Abbiamo chiesto l’iscrizione con urgenza perché quella di oggi è la prima seduta utile per affrontare questo importante tema”. PG link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79664