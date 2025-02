(ACON) EMERGENZE. HONSELL (OPEN): OPEN DAY NUE 112, CENTRALE NON ATTRAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 12 feb – “Esprimiamo senza alcun dubbio

apprezzamento e incoraggiamento a tutti i lavoratori e alle

lavoratrici del Nue ma le notizie da Palmanova su come si ?

svolto il 112 Day ci fanno riflettere. La centrale operativa non

va utilizzata come un’attrazione da visitare”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Nei servizi di soccorso e di sicurezza – prosegue Honsell – non

esiste posto pi? riservato e pi? protetto. Vi si trattano dati

sensibili e la concentrazione degli operatori deve essere massima

e quindi deve essere evitato qualsiasi disturbo ancorch?

celebrativo. Lo sanno bene i professionisti dell’emergenza. ? un

lavoro che richiede silenzio, concentrazione e tranquillit?

perch? in qualsiasi momento pu? arrivare la chiamata difficile,

che esige una comprensione immediata e da cui pu? dipendere una

vita”.

“La centrale operativa deve infatti garantire ‘sicurezza reale’ e

non preoccuparsi di ‘percezione della sicurezza’. Ma forse questa

? una distinzione che chi ? al vertice della politica sanitaria

oggi in Fvg confonde”, conclude la nota.

