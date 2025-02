(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Trasporti: Minasi (Lega),condanna di anarchico per sabotaggio conferma preoccupazioni Roma,11 feb – “La notizia della condanna di un anarchico per sabotaggio della circolazione dei treni,avvenuto nell’agosto 2023 sulla tratta ferroviaria ad Alta Velocità Firenze-Bologna,è l’ennesima conferma di un clima preoccupante,denunciato anche dal gruppo FS. Assistiamo a una serie di casi accertati di gesti folli che rischiano di mettere a rischio la vita di centinaia di persone. Atti criminali gravissimi su cui si continui a fare chiarezza per il bene dei viaggiatori”. Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi,capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.