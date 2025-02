(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

SETTIMANA CORTA,PD-M5S-AVS: INACCETTABILE ENNESIMO RINVIO ROMA,11 FEBBRAIO 2025 – “Intervenendo all’assemblea della Cisl,Giorgia Meloni ha parlato dei rischi dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla tenuta di milioni di posti di lavoro. Un allarme che condividiamo e dunque la prendiamo in parola. Un intervento semplice che può fare già domani è approvare la nostra proposta di legge sulla settimana corta. La riunione del comitato dei nove,che si sarebbe dovuta svolgere oggi pomeriggio in commissione Lavoro per fare il punto sulla Pdl per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario presentata unitariamente dalle opposizioni,è stata però rinviata a domani mattina. Dopo tre mesi dalla discussione generale in Aula,la maggioranza continua ancora a prendere e perdere tempo. Reputiamo inaccettabile questo atteggiamento. Molti Paesi nel mondo,in ultimo la Spagna,hanno già adottato tale misura che vede d’accordo la stragrande maggioranza degli italiani. Una cosa deve essere chiara a FdI,Lega e Fi: non accetteremo un ennesimo rinvio. Siamo pagati per votare le leggi,non per metterle su un binario morto com’è stato con il salario minimo e come,evidentemente,la maggioranza vuole fare anche questa volta”. Lo dichiarano con una nota i capigruppo della commissione Lavoro della Camera,Arturo Scotto (Pd),Valentina Barzotti (M5s) e Franco Mari (Avs). —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle