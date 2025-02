(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

SANTANCHÈ,GUBITOSA (M5S): “HA MENTITO A CITTADINI,DEVE LASCIARE” Roma,10 feb. – “La questione non è se essere giustizialista o meno: un rinvio a giudizio non è una sentenza e per il M5S questo principio è sacrosanto. Daniela Santanchè ha mentito ai cittadini,in Parlamento,venendo meno al dovere di esercitare il suo mandato con disciplina e onore. Ha mentito per nascondere i fatti,infangando la credibilità delle nostre istituzioni. Per queste ragioni non può più ricoprire il suo incarico,per queste ragioni il colpevole e imbarazzato silenzio di Giorgia Meloni è la plastica rappresentazione della complicità del governo”. Lo scrive in un post su Facebook Michele Gubitosa,vicepresidente del Movimento 5 Stelle. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle