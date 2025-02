Curcio in Alto Mugello, l’11 febbraio alle 13.30 punto stampa a Marradi con Monia Monni

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Curcio in Alto Mugello,l'11 febbraio alle 13.30 punto stampa a Marradi con Monni Scritto da Lorenza Berengo,lunedì 10 febbraio 2025 alle 16:42 Fabrizio Curcio,nuovo Commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna,Marche e Toscana,sarà domani nell'Alto Mugello per fare un sopralluogo nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti fra il 15 e 17 maggio 2023. Lo accompagnerà l'assessora all'ambiente e alla protezione civile Monia Monni. Alle 13.30 presso la sede del Comune di Marradi in piazza Scalelle 1,è previsto un punto stampa a cui parteciperà il Commissario Curcio,l'assessora Monni,il sindaco di Marradi Tommaso Triberti.