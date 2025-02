(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Foibe. Testa (FdI): a Giulianova ennesimo atto vile che oltraggia memoria “Nuovamente dobbiamo denunciare l’ennesimo atto vile che oltraggia la memoria di migliaia di italiani vittime della barbarie comunista titina. Oggi a Giulianova davanti alla Sala Buozzi,dove domani si terranno le commemorazioni in occasione del Giorno del Ricordo,in memoria delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata e dei crimini delle foibe,sono comparse scritte ignobili,come quelle apparse a Basovizza. Un atto che offende tutti gli italiani. Davanti a simili gesti ignobili sentiamo ancora più forte l’impegno di portare avanti questa battaglia di verità contro tutti coloro che ancora oggi vorrebbero mistificare o occultare quanto accaduto. Ci auguriamo che la condanna sia unanime e che nessuno preferisca il silenzio. Quel silenzio che per troppo tempo è calato sulla storia di quei nostri connazionali che avevano come unica colpo quella di essere italiani”.Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia,Guerino Testa,vicecoordinatore regionale in Abruzzo. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276