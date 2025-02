(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

PARMA: CAVANDOLI (LEGA) SENZA TASER E FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE,NESSUNA SICUREZZA IN CITTA’ Parma,8 feb. – “Il brutto episodio di oggi pomeriggio in via D’Azeglio a Parma racconta tanto di una città che non è quella che sindaco e giunta pontificano. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai coraggiosi agenti della Polizia locale che si sono prodigati per bloccare un soggetto che dopo essere stato fermato è risalito sull’auto ed è ripartito travolgendoli,senza alcun scrupolo. La sorte ha voluto che l’autista dell’autobus 7 con prontezza abbia chiuso la strada al malvivente e l’intervento dell’altra auto e di altri agenti della Polizia municipale abbiano evitato il peggio,e si sia proceduto all’arresto senza che si arrivasse alla tragedia. Una vicenda che è stata interamente ripresa da un passante ed il video,diventando virale,desta veramente tanta preoccupazione nei cittadini. Non solo perché evidenzia la presenza nel nostro Comune di persone che non hanno scrupoli ad investire volontariamente uomini in divisa,ma anche per la scarsa operatività degli stessi agenti della Polizia locale che nonostante abbiano esibito l’arma in dotazione,non hanno incusso alcun timore nel fermato. È evidente che serve più sicurezza in città,più preparazione per i ragazzi in divisa,l’immediata dotazione del Taser che da anni la Lega continua a chiedere in consiglio comunale”. Così Laura Cavandoli,deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma.