(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Camera dei Deputati Ufficio stampa Comunicato 7 febbraio 2025 Giudici costituzionali – Giovedì alle 9.30 Parlamento in seduta comune Giovedì 13 febbraio,alle ore 9.30,è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. La chiama inizia dai senatori. Per essere eletti è necessaria la maggioranza dei 3/5 dei componenti. Com03684