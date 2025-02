(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA ANCONA: ADM E GDF AL RUSH FINALE DEL PROGETTO “ADRIACUSTOMS” IN VISTA DELL’EVENTO CONCLUSIVO DI ALTO LIVELLO A TRIESTE Ancona,7 febbraio 2025 – È stata una settimana intensa per gli esperti di ADM e Guardia di Finanza che hanno guidato le delegazioni di Albania,Croazia,Montenegro e Slovenia alla scoperta della poliedrica realtà anconetana,nell’ambito del progetto di interscambio internazionale “Adriacustoms”,cofinanziato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nell’area dell’Adriatico. L’evento,della durata di cinque giorni,ha ancora una volta messo in luce la sinergia tra l’Amministrazione doganale e le Fiamme Gialle,permettendo ai Paesi Partner di osservare metodologie e risultati di numerose attività di polizia giudiziaria,tributaria e doganale,funzionali,prima di tutto,a garantire la sicurezza dei traffici e a tutelare la salute dei cittadini. Le attività,in aula e sul campo,hanno spaziato dai sequestri di prodotti farmaceutici al contrasto al traffico illecito di tabacco,passando per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela del Made in. A coronamento,sono state svolte visite presso il sedime portuale,la locale raffineria e le sedi produttive e logistiche di operatori registrati AEO. Intenso e proficuo il confronto operativo tra le delegazioni.