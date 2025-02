(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

gio 06 febbraio 2025 Torino: Giglio Vigna: Poliziotti Eroi, li proporrò come Cavalieri della Repubblica

Roma, 6 feb. – “Ringrazio i poliziotti per questa operazione e per aver reso inoffensivo il soggetto pericoloso in transito sul nostro territorio, il quale avrebbe potuto fare molto più male se avesse attaccato dei civili privi dell’addestramento delle Forze dell’Ordine. Senza mezzi termini, i due poliziotti sono degli eroi. A loro e alle loro famiglie va un abbraccio. Tra qualche giorno sarà mia premura contattarli per avviare l’iter di una mia proposta al Quirinale affinché gli venga attribuito il titolo di Cavalieri della Repubblica. Come già affermato dal sindacato di polizia, il DL Sicurezza deve essere approvato subito. Come Lega, chiediamo a Giorgia Meloni e al resto della maggioranza che il DL Sicurezza diventi immediatamente legge dello Stato”.

Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.