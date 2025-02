(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *NORDIO: SE DISPIACE ALMASRI LIBERO? CERTO MA TRIBUNALI ESISTONO PERCHE’ SI

RISPETTINO REGOLE*

*Il ministro della Giustizia a Rai Radio1: idea che torturatore punito in

quanto tale significa delegittimare esistenza stessa tribunali

internazionali*

Se umanamente mi dispiace che Almasri sia libero? “Bella domanda.

Umanamente parlando vorrei che ogni persona che ha commesso un reato fosse

giudicata, se trovata colpevole condannata, e la pena” venisse “eseguita

secondo le regole, questo è il punto. Anche ieri se ne è parlato molto

dicendo ‘si il mandato sarà stato sbagliato ma quello è un torturatore’. Se

seguissimo questo criterio allora neanche la corte penale Internazionale o

il tribunale di Norimberga avrebbero senso: i tribunali esistono perché si

devono rispettare le regole”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da

Pecora, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Giorgio

Lauro e Geppi Cucciari. Non le dispiace che quanto avvenuto possa esser

successo per una sorta di errore formale? “Certo che mi dispiace ma prima

di tutto bisogna applicare le leggi se vogliamo farlo – ha detto Nordio a

Un Giorno da Pecora – altrimenti torniamo a farci giustizia da soli. L’idea

che uno sia un torturatore e che debba essere punito in quanto tale,

indipendentemente dal rispetto delle regole, significa delegittimare

l’esistenza stessa dei tribunali internazionali”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*