“Banchetti Enogastronomici”: una rassegna in cui la tradizione piemontese incontra la grande cucina di Auguste Escoffier

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 **COCCONATO D’ASTI CELEBRA LA SUA STORIA ENOGASTRONOMICA **

**CON “BANCHETTI ENOGASTRONOMICI”: UN PERCORSO DI CENE **

**IN CUI LA TRADIZIONE PIEMONTESE INCONTRA LA GRANDE CUCINA DI ESCOFFIER**

*Dal 21 febbraio all’8 maggio, per sei appuntamenti con la buona tavola*

Cocconato, incastonata nel cuore del Monferrato in provincia di Asti, si prepara a riscoprire e celebrare le proprie radici enogastronomiche con il ciclo di cene **“Banchetti Enogastronomici”**.

Tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, il paese ospiterà una serie di appuntamenti che intrecciano la storia e la tradizione del borgo alla sua grande vocazione alla ricerca e all’alta cucina.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il **Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato**, l’**Associazione Discepoli di Escoffier **e il **Comune di Cocconato**, si arricchisce di un elemento speciale che fa da fil rouge tra i diversi menu: la preparazione del celebre **fricandò**.

**Il fricandò e il legame storico tra Escoffier e Cavallito** – Il ciclo di cene si sviluppa lungo un itinerario che non solo valorizza i sapori autentici della tradizione piemontese, a partire dalle materie prime, ma rende anche omaggio a una storica connessione con la cucina francese.

Cocconato, infatti, vanta di aver dato i natali al primo collaboratore italiano di **Auguste Escoffier,** **Silvestro Cavallito**, che inaugurò nel 1924, presso l’antico locale ‘Bottiglieria della Pompa’ (oggi Agriturismo Osteria della Pompa), una tradizione che continua ad animare il territorio.

Una delle ricette elaborate dal grande cuoco francese, il **fricandò (fricandeau)**, sarà al centro della rassegna. Ogni ristorante coinvolto prenderà parte a una sorta di “tenzone culinaria”, preparando il fricandò in chiave originale. I commensali e un pubblico di esperti saranno chiamati a votare il miglior fricandò, trasformando ogni cena in un’occasione di confronto e divertimento, che rievoca un’epoca in cui la cucina era teatro di sperimentazione, innovazioni e scambi culturali.

**Un itinerario di sapori e incontri** – Il calendario dei “Banchetti Enogastronomici” prevede appuntamenti imperdibili.

Tutte le cene si svolgeranno alle 20:00.

L’**8 maggio **infine,** **uno straordinario evento conclusivo della rassegna vedrà coinvolti tutti i cuochi di Cocconato in una cena a 10 mani al **Cannon d’Oro**.

**Cucina e arte – **Nel corso delle serate, i ristoranti si trasformeranno in gallerie d’arte temporanee ospitando le opere di Artemide Gallery (Samantha Lessio, Joy Moore, Ornella Manfron e Pasley) e di Lara Valentino.

Questo il commento di **Luigi Dezzani**, portavoce del **Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato**:** ***“Il Consorzio lavora insieme ai Discepoli di Escoffier per raccontare e valorizzare la tradizione della cucina del Monferrato, che in Cocconato trova una delle massime espressioni. Lo scorso anno abbiamo presentato il libro “I menù ritrovati di Auguste Escoffier e Silvestro Cavallito” di Helen Scalisi e Claudio Barisone, edito da Discepoli di Escoffier Piemonte e Val d’Aosta, e abbiamo assegnato dei riconoscimenti ai ristoratori storici del paese. Quest’anno abbiamo deciso di dare vita a questa rassegna, con giovani ristoratori pronti a mettersi in gioco con questo piatto della tradizione di Escoffier, il tutto accompagnato dai vini della nuova generazione di produttori cocconatesi che si sono riuniti nel nostro Consorzio”.*

Aggiunge il presidente regionale e nazionale dell’**Associazione Discepoli di Escoffier, Claudio Barisone:*****“**Sono molto lieto di partecipare al gruppo di lavoro che sta dando vita a questa originale gastronomica: sto lavorando da tempo con Cocconato, con la pubblicazione del libro e “Banchetti Enogastronomici” è il coronamento di un lungo lavoro che ha reso finalmente onore a Silvestro Cavallito, un grande cuoco*”.

Il cuoco monferrino**Beppe Sardi**, tra i Discepoli di Escoffier, spiega: *“Il piatto “Fricandò”, in francese “Fricandeau”, viene pensato da Escoffier a base di carne di vitello, lardellata, cotta con aromi, cipolla, sedano, poi servita con il suo sugo frullato. Il fricandò è preparato anche in altre zone d’Europa e col tempo diventa un piatto tipico della cucina piemontese, lombarda e valdostana. Si inizia a prepararlo anche con altri tipi di carne e con aggiunta di verdure, cioè con una ratatouille. Si tratta di un piatto molto gustoso e nutriente, che può essere considerato anche come piatto unico*”.

**La rassegna si svolge con la collaborazione di GrosMarket Asti.**

**–**

**Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato: **un gruppo di imprenditori locali, innamorati del paese iscritto tra i Borghi più belli d’Italia e uniti per la valorizzazione del proprio territorio.

Il compito statutario del Consorzio è quello di promuovere le attività dei soci, le rispettive strutture, i prodotti; valorizzare il turismo e le strutture ricettive di Cocconato; promuovere la partecipazione a eventi locali, nazionali e internazionali; organizzare a Cocconato eventi per la valorizzazione enogastronomica.

Il presidente del Consorzio è Adriano Cavallito, vice presidente è Paolo Macchia; le aziende associate sono rappresentate nel consiglio di amministrazione.

**I soci del Consorzio:** Apicoltura Beeo, Apicoltura Vallera, Azienda Agricola Corte, Combriccola Marchetti, Salumificio Ferrero, Maciot, Marové, Cantina Nicola, Poggio Ridente, Benefizio di Cocconito, Distilleria Bosso, Cantina del Ponte, Osteria della Pompa, Fratelli Rocca, Cascina Rosengana,

Fondato il 15 settembre 2020, il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato ha sede nel centro del paese: qui espone e vende i prodotti delle aziende associate e organizza diverse iniziative come tasting, corsi di degustazione, corsi di formazione, corsi di apicoltura e vari eventi.

**Contatti Consorzio:**

Sito Internet: www.consorziococconato.com

[ COMUNICATO STAMPAE FOTO](https://dcs06.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13FLXBVrwVPcQgBN3P/pGujrD7EDhL3)

Marianna Natale – iShock

[www.ishock.it](https://dcs06.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uhUM8h25zVRjQ9fdf/qW27s0ViWbE4)

