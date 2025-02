(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *ALMASRI, FLICK: MANCATO RACCORDO TRA MINISTRO, PROCURA E CORTE D’APPELLO*

La vicenda Almasri? “E’ mancato il raccordo tra il ministro, la procura

generale e la corte d’Appello. Quest’ultima con parere conforme del

procuratore generale ha ritenuto che la detenzione di questa persona fosse

non legittima”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il

costituzionalista ed ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick,

intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

