(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 4 FEBBRAIO 2025

Internazionalizzazione: al via il ciclo di webinar di LombardiaPoint a supporto dell’export

Tornano i webinar sull’internazionalizzazione organizzati dalle camere di commercio lombarde in

collaborazione con LombardiaPoint, appuntamenti che affrontano ogni anno temi di fondamentale

importanza per le imprese impegnate nel commercio estero. Il successo di questa iniziativa è confermato

dall’alta partecipazione che sempre si registra agli incontri, che approfondiscono argomenti essenziali come

il trasporto internazionale, la corretta redazione dei contratti internazionali, le procedure doganali e molto

altro.

La Camera di commercio di Sondrio da anni supporta le imprese del territorio nel percorso di

internazionalizzazione, investendo sempre di più in iniziative di formazione, assistenza e orientamento ai

mercati esteri. Per il primo semestre 2025 viene proposto un calendario di sette webinar formativi gratuiti,

tenuti da autorevoli esperti della materia, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e aggiornamenti

normativi a chi opera con l’estero.

I webinar, che lo scorso anno hanno registrato oltre 2.000 partecipanti, si svolgeranno secondo il seguente

calendario:

 6 febbraio – La corretta individuazione della voce doganale

 12 febbraio – La corretta procedura nei trasporti internazionali, analisi e redazione documenti,

modalità contestazione danni e obbligazioni connesse

 26 marzo – Origine della merce 2025

 2 aprile – I titoli abilitativi del vettore nel trasporto internazionale

 9 aprile – Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie IVA: aspetti operativi

 5 maggio – Modelli INTRASTAT

 21 maggio – Aspetti pratici della contrattualistica internazionale: le clausole essenziali per la tutela

delle PMI.

Le imprese interessate possono partecipare gratuitamente previa iscrizione online. Il calendario degli eventi

è disponibile sul sito camerale.

Oltre ai webinar formativi, le imprese possono avvalersi di servizi di supporto come “L’esperto risponde” e

il Servizio di Assistenza personalizzata. Il primo permette alle aziende, previa registrazione al portale

LombardiaPoint, di ricevere assistenza dagli esperti per situazioni complesse che richiedono un intervento

articolato o l’esame di documenti su tematiche come marketing internazionale, fiscalità comunitaria,

pagamenti internazionali, dogane e Intrastat, trasporti internazionali, contrattualistica, ricerca partner e

molto altro. Il Servizio di Assistenza personalizzata consiste invece in incontri online gratuiti di un’ora con

esperti selezionati dalla rete camerale lombarda, per approfondire eventuali tematiche di interesse. I servizi

sono accessibili gratuitamente, secondo le modalità indicate sul sito camerale, dove sono consultabili

gratuitamente anche guide e manuali redatti negli ultimi anni.

