Comunicato stampa: Gioia Tauro-sequestrati 27 kg di cocaina

Reggio Calabria, 4 febbraio 2025

SEQUESTRATI DALLA GUARDIA DI FINANZA E DALL’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI 27 KG DI COCAINA PRESSO IL PORTO DI GIOIA TAURO.

Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato presso il Porto di Gioia Tauro un nuovo carico di 27 chilogrammi di cocaina purissima.

In particolare, i militari del Gruppo di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, a seguito di un’approfondita attività di analisi operativa e di costante monitoraggio dei flussi delle merci in transito nella locale area portuale, hanno controllato un container che trasportava banane, proveniente dall’Ecuador e formalmente diretto in un porto della regione caucasica, all’interno del quale è stato intercettato il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.