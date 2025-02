(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*”Sulle tracce di nessuno”: la mostra fotografica di Giorgio Vacirca tra

memoria e modernità

Venerdì *7 febbraio 2025*, alle ore 17:30, si terrà presso lo spazio

*Borgo Pio Art Gallery*, situato in Via degli Ombrellari 2, nel

suggestivo Rione Borgo a pochi passi dal Vaticano, l’inaugurazione della

*mostra fotografica* dal titolo *“Sulle tracce di nessuno”*.

L’esposizione presenterà una selezione di fotografie di *Giorgio

Vacirca*, un fotografo originario di Trapani, attualmente residente e

attivo a Roma. Le immagini, scattate nelle storiche *saline di Trapani*,

offrono uno sguardo profondo sulla simbiosi tra ambiente, lavoro, uomo e

macchina. I colori vibranti del blu del cielo si contrastano con il

bianco abbagliante del sale, creando un’atmosfera in cui la macchina

diventa parte integrante del lavoro umano, riflettendo un dialogo tra

tecnologia e tradizione.

Le ombre, protagoniste silenziose di queste opere, sembrano prendere

vita, mimando i movimenti e le pose degli uomini che lavorano.

Attraverso la serie “Sulle tracce di nessuno”, Giorgio Vacirca ci invita

a riflettere sulla progressiva scomparsa della figura del “salinaio” e a

mettere in discussione la convinzione diffusa che il progresso del mondo

sia un processo inevitabilmente legato all’avanzamento delle macchine.

La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale *“Tentativi d’Arte

Ns”*, fondata da *Hans Achtner* insieme ai figli *Marco*, Responsabile

dell’Organizzazione degli Eventi, e Mimosa, Direttore Artistico.

L’*entrata* alla mostra è *gratuita* e sarà aperta al pubblico nei

seguenti orari:

– Venerdì 7 febbraio 2025: dalle 17:30 alle 20:30

– Sabato 8 febbraio 2025: dalle 15:00 alle 19:00

– Domenica 9 febbraio 2025: dalle 11:00 alle 14:00