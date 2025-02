MUSICA E SPORT – Laboratorio di Retorica Musicale

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

MUSICA E SPORT

Venerdì 7 febbraio 2025 si terrà l’undicesima edizione del

Laboratorio di Retorica Musicale organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con Comune di Parma – Casa della Musica. Ingresso libero

Le connessioni e le affinità tra “Musica e sport” sono il tema di indagine dell’undicesima edizione di LabRetMus – Laboratorio di Retorica Musicale organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con Comune di Parma – Casa della Musica. La manifestazione, aperta liberamente al pubblico, si svolgerà venerdì 7 febbraio 2025 presso la Casa della Musica, e sarà articolata in una giornata di studi e un concerto serale.

Dalle 10.00 alle 17.45, nell’Auditorium della Casa della Musica, si confronteranno musicisti e studiosi di varie discipline artistiche intorno al tema “Musica e sport”, che sarà esaminato da molteplici punti di vista: la presenza di scene di gara nell’opera italiana e la loro valenza drammaturgica; l’ambizione a un teatro di massa nel Novecento che si sviluppa in parallelo con la spettacolarizzazione degli eventi sportivi e ne segue i modelli; l’interazione ‘di squadra’ nell’improvvisazione jazz; il parallelo fra la sfida fisica e mentale nello sport e nell’esecuzione musicale. Le relazioni, accompagnate da esecuzioni musicali dal vivo di studenti del Conservatorio “Arrigo Boito” e da esempi multimediali, saranno tenute da docenti del Conservatorio di Parma e da studiosi esterni: Delilah Gutman, Sandro Marrocu, Riccardo Mascia, Francesca Orlandini, Pierluigi Puglisi, Elisabetta Torselli e Emanuele Vegetti.

Alle 20.30 nella Sala dei Concerti della Casa della Musica la giornata verrà conclusa da un concerto dal titolo “Musica e sport: un itinerario musicale”. Il programma sarà diviso in due parti: la prima dedicata a scene d’opera in cui si affronta una sfida sportiva, che si arricchisce di implicazioni psicologiche e drammaturgiche; la seconda dedicata a canzoni spagnole e brasiliane che, attingendo al folklore, evocano situazioni ginniche e di sfida. In scena studenti delle classi di Maestro collaboratore di Riccardo Mascia, Musica vocale da camera di Francesco Moi, Esercitazioni corali di Maria Carmela De Cicco: Valentina Ferrarese, Sona Iskandarli, Sofia Kwon, Wang Leping, Chihiro Tono, Yikai Xu (voci), Giacomo Bertolini (violoncello), Hakim Al Mahaneh, Giuseppe Di Ruocco, Sun Haojing, Sangmee Lee, Pierluigi Puglisi, Wang Yumeng (pianoforte), Coro della classe di Esercitazioni corali diretto da Maria Carmela De Cicco, Monica Rossetti (coordinamento immagini) e Francesca Orlandini (voce recitante).

Giunto alla sua undicesima edizione, il Laboratorio di Retorica Musicale ha affrontato negli anni passati i temi Musica e silenzio, Musica e gesto, Musica e paesaggio, Musica ed Eros, Musica e Thanatos, Musica e umorismo, Musica e viaggio, Musica e guerra, Musica e soprannaturale.