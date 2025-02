Grande partecipazione per ”Sabato da tavolo” alla Biblioteca Comunale di Oristano

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

lun 03 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 3 FEBBRAIO 2025

La Biblioteca Comunale di Oristano ha accolto con entusiasmo la

manifestazione “Sabato da tavolo”.

Sabato scorso, l’evento, pensato per gli appassionati di giochi da tavolo con più

di 16 anni, ha registrato un’ampia adesione e ha confermato il crescente

interesse per questo genere di attività culturali e ludiche.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 64 iscritti, con 56 partecipanti effettivi,

supportati dagli operatori della Biblioteca, del Centro di documentazione della

Sartiglia e 7 della cooperativa Demoela, per un totale di 76 giocatori coinvolti.

I partecipanti hanno potuto sfidarsi e divertirsi con un’ampia selezione di giochi

da tavolo, tra cui Kaleidos, Just One, Nome in codice, Kingdomino, Othello e

Backgammon, riscoprendo il valore del gioco come occasione di socialità e

apprendimento.

L’evento è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di

Oristano, dalla Fondazione Oristano e dalla Biblioteca Comunale, con il

supporto delle cooperative Studio e Progetto 2, La Lettura e Demoela Giochi.

“La manifestazione ha rappresentato un perfetto connubio tra cultura e

divertimento, offrendo ai partecipanti un’esperienza stimolante e inclusiva – ha

dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Oristano, Luca Faedda -.

L’elevata adesione dimostra l’importanza di investire in attività che

promuovano la socialità e il gioco intelligente. Questo progetto è stato reso