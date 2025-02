(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 *ALMASRI, AVV. MELE: DENUNCIA LI GOTTI NON SUPPORTATA DA INDIZI

SUFFICIENTI; IO DI C.DESTRA? FALSO, MAI APPARTENUTO A PARTITI POLITICI E

NON VOTO DA ANNI*

La denuncia di Li Gotti “non è supportata da indizi sufficienti, non è

possibile che un comune cittadino con uno scritto possa determinare questo

pandemonio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora,

l’avvocato Luigi Mele, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa

risponde a chi la accusa di essere di c.destra e di aver sporto questa

denuncia per questo motivo? “Non sono mai appartenuto ad alcun partito

politico, non sono definibile a livello politico – ha precisato l’avvocato

a Radio1 – e sono anni che non voto”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

