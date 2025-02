(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 VERONA. MORGANTE (FDI): VICINANZA A SANITARI AGGREDITI. PROMUOVERE SICUREZZA E RISPETTO

“Esprimo vicinanza e solidarietà al medico e agli infermieri feriti la scorsa notte da un uomo ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. Il paziente, dopo essere stato portato in ospedale in stato di incoscienza, al risveglio avrebbe aggredito altre persone ricoverate e i sanitari presenti in reparto. Un episodio che lascia sgomenti e che richiama le istituzioni tutte a un maggiore impegno nel tutelare chi quotidianamente presta servizio negli ospedali e in particolare nei reparti di urgenza, mettendo a rischio anche la propria incolumità. E’ un tema sul quale il nostro Governo e il Parlamento hanno posto grande attenzione, approvando la legge contro le aggressioni al personale sanitario e prevedendo in legge di bilancio un incremento della specifica indennità in favore del personale sanitario operante nel servizio di pronto soccorso. E’ nostro preciso impegno continuare a lavorare per garantire la sicurezza dei nostri camici bianchi, affinché non si sentano lasciati soli e al contempo promuovere nella società la cultura del rispetto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile del Dipartimento famiglia e diritti non negoziabili di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati