2 Febbraio 2025

dom 02 febbraio 2025 Polo (FDI): Brigata Sassari esempio di coraggio e professionalità

Il deputata di Fratelli d’Italia Barbara Polo componente della Commissione Difesa, ha voluto esprimere, al rientro del contingente, un sentito ringraziamento e l’elogio alla Brigata Sassari per il suo contributo nella missione di pace in Libano, che si è recentemente conclusa. Esprimo il mio più profondo riconoscimento alla Brigata Sassari – ha dichiarato Polo – per il coraggio, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrato durante tutta la missione UNIFIL. Ringrazio il Generale Messina, con il quale sono sempre rimasta in contatto per essere costantemente informata sullo stato del contingente. I nostri soldati hanno affrontato sfide complesse e delicate, portando avanti il nome dell’Italia con grande professionalità. Il loro impegno ha garantito la stabilità in una regione così fragile, e sono fiera di come abbiano rappresentato la nostra Nazione. Da sarda, non posso che essere estremamente orgogliosa nel vedere i miei concittadini impegnati con tanto valore nelle operazioni internazionali. La Brigata Sassari è il fiore all’occhiello del nostro esercito, una realtà che continua a distinguersi per preparazione e coraggio”.

