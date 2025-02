(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 LIBANO. CHIESA (FDI): RICONOSCENZA ALLA BRIGATA SASSARI DI RITORNO DA MISSIONE

“Dopo sei mesi si è conclusa la missione della Brigata Sassari in Libano. Esprimo ammirazione e riconoscenza agli uomini e alle donne della Brigata che hanno dato lustro alla nostra Nazione operando in condizioni spesso difficili con coraggio, competenza, determinazione e in silenzio. Al Comandante, Generale di Brigata Stefano Messina, il mio abbraccio più grande. Forza Paris!”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paola Chiesa, capogruppo Fdi in Commissione Difesa

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati