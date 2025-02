3° comunicato stampa del 02.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

CAMIGLIANO. NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI. DURANTE LA FUGA SI

DISFANO DELLA DROGA LANCIADOLA DAL FINESTRINO. LA DONNA AL VOLANTE DELL’AUTO

ERA SENZAPATENTE, PERCHE’ MAI CONSEGUITA. UNA 37ENNE E UN 35ENNE ARRESTATI

DAI CARABINIERI.

Stavano percorrendo via del tramonto di Bellona, strada scarsamente

trafficata, quando sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri della

Stazione di Vitulazio che ha deciso di fermarli per un controllo. I due, che

viaggiavano a bordo di una Opel Antara, guidata da una donna, nonostante

l’intimazione a fermarsi, hanno proseguito la marcia con andatura sostenuta.

Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per circa 3 Km durante il quale,

il passeggero, ha lanciato dal finestrino un involucro, poi recuperato dai

carabinieri, con all’interno sostanza stupoefacente. Bloccati nella frazione

Leporano, durante le fasi del controllo, il 35enne passeggero ha tentato di

disfarsi di altro involucro contenente stupefacente, lanciandolo sotto il

veicolo. Anche tale involucro è stato recuperato e sequestrato. I due

involucri, quello lanciato ad auto in corsa e quello gettato sotto il

veicolo, così come poi accertato dai militari dell’arma, contenevano

complessivi gr. 9,5 di cocaina.

I due, la 37enne e il 35enne, sono stati arrestati e associati

rispettivamente presso il carcere di Benevento (la donna) e presso quello di

Santa Maria Capua Vetere (l’uomo).

A seguito di approfonditi accertamenti i carabinieri hanno anche constatato

che la donna al volante era priva di patente, perché mai conseguita. Per

tale ragione quest’ultima è stata anche denunciate in stato di libertà.