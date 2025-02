2° comunicato stampa del 02.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

RECALE. NASCONDE DROGA IN UN CONTENITORE PER CARAMELLE CALAMITATO SOTTO IL SEDILE DELL’AUTOMIBILE.

26ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Viaggiava alla guida di una Fiat Panda il 26enne di Cesa (CE) che, in via Municipio nel Comune di Recale, alla vista della gazzella dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, ha improvvisamente frenato accostandosi sul ciglio della strada.

I militari dell’Arma che hanno riconosciuto il giovane, in passato già stato sottoposto a controlli, hanno quindi deciso di fermarlo. Le giustificazioni rese dal ragazzo riguardo alla sua presenza in quel luogo non hanno convinto i carabinieri.

E’ quindi stata eseguita una perquisizione personale e veicolare a seguito della quale, i carabinieri, hanno rinvenuto, calamitato alla parte metallica sotto il sedile anteriore del guidatore, un contenitore per caramelle al cui interno vi erano 50 dosi di crack del peso complessivo di gr. 12, nonché 11 dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 3,45. Rinvenuti e sequestrati anche la somma in denaro contate di € 1.010,00 e un bilancino di precisione che il 26enne aveva all’interno di un borsello in suo possesso.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.