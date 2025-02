1° comunicato stampa del 02.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

SANTA MARIA CAPUA VETERE. SORPRESO A CEDERE SUPEFACENTE, INGRANA LA MARCIA

DEL VEICOLO E TRASCITA A TERRA IL CARABINIERE CHE PROVA AD APRIRE LA

PORTIERA DELL’AUTO PER BLOCCARLO. 22ENNE ARRESTATO

Ha provocato lesioni guaribili in 10 giorni al carabiniere che lo ha

sorpreso a cedere sostanza stupefacente.

E’ accaduto in Santa Maria Capua Vetere, sulla SS 7 Bis, al confine con il

territorio di Teverola. L’uomo, un 22enne di Gricignano d’Aversa, dopo aver

ignorato l’alt, per sfuggire al militare dell’Arma della Compagnia di Santa

Maria Capua Vetere che lo aveva sorpreso in strada mentre cedeva due

involucri di cocaina, del peso complessivo di gr. 5, a un 44enne di

Marcianise, ha ingranato “la prima marcia” della BMW in suo uso

trascinandolo a terra mentre questi provava ad aprire la portiera della

vettura per bloccarlo.

Al termine di interrotte ricerche, condotte dagli stessi carabinieri della

compagnia di Santa Maria Capua Vetere e da quelli della Stazione di

Gricignano d’Aversa, il giovane è stato rintracciato nella propria

abitazione e tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni

e resistenza a P.U. e associato presso la casa circondariale di Santa Maria

Capua Vetere.