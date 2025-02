MUSICA – LUCA PLOIA E VALERIO SANZOTTA IN CONCERTO SABATO 8 FEBBRAIO AD AREZZO

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

SABATO 8 FEBBRAIO 2025, ORE 21, TEATRO VIRGINIAN

Roma, 1° febbraio 2025

Due dei cantautori più interessanti della scena musicale italiana insieme sullo stesso palco ad Arezzo. Si tratta di Luca Ploia e Valerio Sanzotta che sabato 8 febbraio, alle ore 21, saranno protagonisti sul palco del Teatro Virginian (Via de’ Redi 12), nell’ambito della rassegna “Vrec d’autore”.

Musica d’autore per due artisti che ad Arezzo presenteranno i loro lavori più recenti. Luca Ploia è autore di un jazz pop ironico tra Giorgio Gaber e Rino Gaetano, mentre Valerio Sanzotta si muove tra il rock/folk americano di Leonard Cohen e Bob Dylan. Un doppio show unico che non mancherà di emozionare. Luca Ploia presenta i brani del suo nuovo album “Fuoriquota”, uscito su CD e LP (dal 21 febbraio anche sulle piattaforme digitali). Con lui sul palco Michele “Poncio” Belleri (chitarra e voce) e Matteo Mantovani (chitarra e voce). Valerio Sanzotta, invece, suonerà in modalità chitarra elettrica e voce, i pezzi tratti dal suo recente album “Infinito vuoto attendere”, con il brano omonimo realizzato in duetto con Andrea Chimenti.

Luca Ploia è un cantautore nato nel Medioevo (1969) a Brescia. Dopo aver studiato canto, pianoforte, teatro ed aver compiuto mille lavori, lascia la musica in secondo piano per sviluppare l’arte della pasticceria. Coltiva da sempre una passione per le canzoni italiane avendo sempre come riferimento il “Festival della canzone di Sanremo”. Dopo un primo album autoprodotto “Bellissimo” (2016) continua a scrivere canzoni e melodie abbozzate fino al 2019 quando conosce Paolo Salvarani (produttore) e Antonio Giovanni Lancini (arrangiatore e produttore), con i quali inizia una collaborazione per la realizzazione di un progetto che lo caratterizzi e che ne esprima la sua vera essenza. Nasce così “Nato nel medioevo” pubblicato nel novembre 2021 e da cui sono stati estratti i singoli “Buongiorno amore”, “La felicità è una questione di spazio”, “Proibito svanire” e “Il mio grido per te”. Ai primi di Novembre 2024 uscirà il nuovo lavoro, ad oggi preceduto dai singoli “Ha ragione la vecchia”,con la partecipazione del duo rural-blues dei ‘Superdownhome’, “Tra le stelle della città” con la prestigiosa Orchestra del Cinema di Roma e “Mangio disperato”: eseguito da musicisti di lunga e affermata esperienza nazionale e internazionale. A novembre del 2024 manda alle stampe il nuovo album “Fuoriquota” 11 canzoni che spaziano in più generi musicali, dal rock, al pop, al jazz, con testi ironici, divertenti e scanzonati, carichi di sentimenti, emozioni e tanto amore con altri due ospiti d’eccezione Gatto Panceri ed Erminio Sinni. In contemporanea all’uscita dell’album pubblica il quarto singolo “La tua danza segue il sole”.

Valerio Sanzotta è un cantautore e filologo romano. Nel 2018 ha pubblicato con VREC/Davverocomunicazione il suo secondo lavoro “Prometeo Liberato” a 10 anni esatti dalla sua partecipazione a Sanremo 2008 con brano Novecento (EMI music) che dava anche il titolo al suo disco d’esordio. Nel 2024 è uscito il suo quarto album, dal titolo Infinito vuoto attendere, che vede anche la partecipazione straordinaria di Andrea Chimenti, con cui Valerio duetta nel brano omonimo. I quattro lavori di Valerio, e in particolare gli ultimi tre, contano numerosissime recensioni sulle riviste specializzate, cartacee e sul web, così come moltissime sono le interviste che Valerio ha realizzato nel corso degli ultimi anni (tutte reperibili sui canali social dell’artista). L’artista si esibisce regolarmente da solo o in quartetto, composto da Valerio stesso alle chitarre, da Fabrizio Fratepietro alla batteria, Fernando Pantini alla chitarra e da Pietro Casadei al basso. Oltre all’attività di musicista, Valerio ha pubblicato, alla fine del 2021, una raccolta poetica dal titolo Infinito sereno autunnale, apparsa sulla prestigiosa rivista PioggiaObliqua.

