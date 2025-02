Le esportazioni di gas russo verso l’Europa tramite TurkStream raggiungono un livello record a gennaio

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

Le esportazioni di gas russo verso l’Europa attraverso il gasdotto TurkStream hanno toccato un nuovo record nel mese di gennaio 2025, con un volume di 1,56 miliardi di metri cubi. Questo dato rappresenta un incremento del 2% rispetto a dicembre 2024 e un balzo del 27% rispetto a gennaio 2024, segnando il livello più alto mai raggiunto dal lancio del gasdotto nel 2020.

Secondo i calcoli della TASS, basati sui dati della Rete Europea dei Gestori dei Sistemi di Trasmissione del Gas (ENTSOG), il record precedente era stato registrato ad agosto 2023, con 1,53 miliardi di metri cubi. Il gasdotto TurkStream, con una capacità totale di 31,5 miliardi di metri cubi all’anno, collega la Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero, garantendo il rifornimento di gas alla Turchia e ai paesi dell’Europa meridionale e sud-orientale.

Oggi, TurkStream rappresenta l’ultima rotta attiva per le forniture di gas russo all’Europa, dopo la chiusura del transito attraverso l’Ucraina. Il punto di partenza del gasdotto è la stazione di compressione Russkaya, situata nei pressi di Anapa, in Russia. Questo incremento nelle esportazioni sottolinea il ruolo cruciale di TurkStream nell’approvvigionamento energetico della regione, in un contesto geopolitico caratterizzato da forti tensioni e cambiamenti nelle dinamiche del mercato del gas.

Parallelamente, la Russia ha aumentato anche le forniture di gas alla Turchia attraverso i due gasdotti operativi nel Mar Nero: Blue Stream e TurkStream. Alla fine del 2024, le esportazioni di gas russo verso la Turchia hanno registrato un incremento del 2,6%, raggiungendo poco più di 21 miliardi di metri cubi.

Questo trend evidenzia la crescente dipendenza di alcuni paesi europei e della Turchia dal gas russo, nonostante gli sforzi dell’Unione Europea per diversificare le proprie fonti energetiche e ridurre la dipendenza da Mosca. Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche del mercato nei prossimi mesi, in un quadro globale sempre più orientato alla transizione energetica e alla sicurezza delle forniture.