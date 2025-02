(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

sab 01 febbraio 2025 COMBA (FDI) SODDISFAZIONE PER ACCORDO TRA GOVERNO ITALIANO E DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

“Da Presidente della Sezione Bilaterale Parlamentare Italia-Romania esprimo gioia e soddisfazione per un accordo che in passato nessuno era riuscito a siglare.

Un patto d’intesa necessario già da tempo, ma che solo grazie alla lungimiranza politica del nostro Premier Giorgia Meloni e alla determinazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si è concretizzato nelle ultime ore. L’ intesa siglata dal Governo con la Dor, la Diocesi ortodossa romena d’Italia che vanta 285 parrocchie nel territorio italiano e che raccoglie circa 1 milione di persone, rappresenta uno straordinario momento di integrazione sociale e di cooperazione multireligiosa, segno di una visione inclusiva e collaborativa senza precedenti.

L’accordo avrà come conseguenza giuridica la predisposizione di una norma ad hoc da approvare nelle aule parlamentari imperniata sulla possibile attribuzione dell’otto per mille dell’IRPEF alla Dor.

Non solo, il progetto legislativo avrà una portata innovativa senza eguali nei rapporti giuridici per migliaia di famiglie romene residenti in Italia. Verranno attribuiti effetti civili ai matrimoni celebrati dai ministri della confessione religiosa di cittadinanza italiana, trascritti nei registri dello stato civile, e verrà riconosciuta personalità giuridica agli enti costituiti dalla Dor con fini di culto anche congiunto con scopi di assistenza, istruzione e beneficenza.

Un passo avanti straordinario di integrazione tra due popoli molto più vicini, molto più affini, per storia, tradizione e costumi, di quello che si pensa comunemente. Pochi giorni orsono in un incontro della Sezione Bilaterale UIP alla Camera dei Deputati, che ho l’onore di presiedere, avevo discusso proprio del pressante bisogno di ulteriori segnali di congiunzione tra i due Paesi, con il Presidente della Camera di Commercio italo-romena Roberto Musneci ed altre prestigiose figure istituzionali di cooperazione internazionale bilaterale. Ebbene, il Governo, come sempre al passo con le necessità e contingenze sociali, ha colto in pieno questa esigenza e provveduto con solerzia a soddisfare le istanze emerse.” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Comba

