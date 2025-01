(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 SENZA FISSA DIMORA, SANT’EGIDIO: DOMENICA 2

FEBBRAIO

LITURGIA IN MEMORIA DI MODESTA VALENTI

A 42 anni dalla sua morte, celebrazione a Santa

Maria in Trastevere. Alla presenza di numerosi

volontari e senza fissa dimora, verranno letti i

nomi di chi, nel corso degli anni, ha perso la

vita nella strada – Il ricordo anche in altri

quartieri romani e in diverse città italiane ed

europee

Domenica 2 febbraio, a mezzogiorno, volontari e

senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella

basilica di Santa Maria in Trastevere, chi ha

perso la vita in strada negli ultimi anni. La

celebrazione è in memoria di Modesta Valenti, la

donna che morì 42 anni fa alla stazione Termini

perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò

di portarla in ospedale. Insieme al suo, verranno

letti i nomi di alcune tra le tante persone che

nel corso degli anni sono morte nella strada a

Roma. In ricordo di ognuna di loro verrà accesa

una candela davanti all’icona della

Misericordia, dipinta in onore di Modesta.

Modesta Valenti è diventata il simbolo di tutti i

senza fissa dimora. Dalla sua memoria è nato un

largo movimento di solidarietà, non solo a Roma

ma in Europa e in altri continenti, con numerose

persone di ogni età impegnate a portare cibo,

bevande calde, sacchi a pelo e coperte a chi è in

difficoltà. Ma soprattutto fermandosi

ad ascoltare e ad aiutare molti a uscire dalla

strada come testimoniano le numerose convivenze

realizzate negli ultimi anni.

Espressione di questo movimento sono le

celebrazioni che, oltre a quella di Trastevere, si

svolgeranno, a partire da domenica, in diversi

quartieri di Roma e in altre città italiane ed

europee.

Vedi la lista degli eventi in aggiornamento e la

storia di Modesta in

Roma, 31 gennaio 2025

Giornalisti, fotografi e operatori televisivi

interessati a seguire l’evento di Santa Maria in

Trastevere, con appuntamento davanti alla

basilica non oltre le 11.30, sono pregati di

