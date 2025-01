(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Energia: confronto Todde – Pichetto su Dpcm Sardegna, aree idonee e materie prime critiche

Roma, 31/01/2025

Si è svolto a Roma, nella sede del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, un incontro tra il ministro Gilberto Pichetto e la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Presente anche l’Assessore sardo dell’Industria Emanuele Cani e le strutture competenti del Ministero. Nel corso della riunione è stato discusso il cosiddetto DPCM Sardegna, relativo all’individuazione di opere e infrastrutture per la metanizzazione dell’isola: la Regione ha confermato le modifiche al piano di infrastrutture per l’approvvigionamento del gas, che sarà oggetto a breve di una riunione operativa tra i rispettivi uffici tecnici.

Sono stati trattati inoltre i temi delle aree idonee, anche alla luce della recente impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge sarda, i progetti strategici per le materie prime critiche riguardanti il territorio isolano attualmente in valutazione presso la Commissione europea.

La Presidente Todde ha ribadito al Ministro che per quanto riguarda i percorsi di nomina dei Presidenti e dei Commissari dei parchi, l’intesa con la Regione Sardegna è un passaggio indispensabile. Nel caso in cui la Sardegna non venisse coinvolta, come da norme, la Regione provvederà a tutelarsi nelle sedi competenti.

“L’incontro di oggi, pur nella consapevolezza delle differenti posizioni, è stato un confronto utile e costruttivo e ha costituito un passaggio necessario per il superamento delle centrali a carbone presenti in Sardegna. Inoltre, abbiamo ribadito la volontà della Regione di rispettare gli obiettivi del Pniec continuando a tutelare gli interessi della Sardegna e dei sardi”, dichiarano congiuntamente Todde e Cani.