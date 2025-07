(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 CORINALDO, CROATTI (M5S): RICONSEGNARE CAVALLARI ALLA GIUSTIZIA

Roma, 6 luglio – “Rabbia e indignazione per la fuga di Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, costata la vita a cinque ragazzi minorenni e a una mamma di 39 anni. La notizia che il 26enne non è rientrato in carcere dopo un permesso è una ferita terribile che deve essere subito sanata: ci aspettiamo che Cavallari sia riconsegnato alla giustizia quanto prima e che paghi anche questo ennesimo sfregio alla memoria delle vittime e per il dolore straziante che questo episodio avrà certamente risvegliato nelle tante persone colpite da quella terribile tragedia”.

Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

