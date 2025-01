(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

Trump′s signature

Lo si sapeva che ci aspettavano tempi strani, duri, con personaggi che sembrano usciti da un film distopico più che dalle urne delle elezioni che hanno portato Donald Trump alla sua seconda presidenza. Appena insediato si è messo alla scrivania dietro un muro di almeno cento decreti esecutivi da firmare subito. Dopo aver messo la sua firma, il Presidente apre la cartella rilegata in pelle e la squaderna in favore di telecamere e fotografi, come fanno quelli che mostrano la targa del premio appena vinto o la statuetta dell’Oscar del cinema che si sono meritati. L’aveva detto che avrebbe firmato un sacco di decreti esecutivi, specialmente contro gli immigrati illegali, da cacciare oltre un muro. In questa performance spettacolare, Trump usa un grande pennarello marcatore e appone una firma dalla grafia del tutto particolare, una firma che dice molte cose. La calligrafia è oggetto di studi che rivelano carattere, attitudini e aspirazioni di ognuno di noi, e anche la penna usata

rivela qualcosa. Ebbene, la calligrafia di Trump è già stata oggetto di analisi durante il suo primo mandato, in occasione dei due procedimenti di impeachment intentati nel 2019 e nel 2021, quest’ultimo dopo l′assalto al Capitol Building, rimasto impunito. Esperti calligrafi forensi giudicarono la personalità del nostro pari a quella di una persona fortemente attratta dal potere con possibili tratti di disonestà. Si direbbe con pochi o zero scrupoli, che molti traducono troppo riduttivamente come: persona molto abile nel trattare gli affari con un piglio volitivo, determinato e maschio, che serve per avere il contratto migliore.

Trump quando firma usa la penna per segnare le lettere come fossero colpi di pistola, un pioniere alla conquista di nuovi territori, uno che non ha paura di nulla, men che meno di sparare agli indiani. Poi c′è la penna, un grande pennarello marcatore che appare più come la riproduzione in scala di un missile supersonico che una penna stilografica o una biro preziosa. Qualcuno del suo staff ha Starlink, lui ha il pennarello grosso e con la punta forte e invincibile. Se si guarda la firma di Trump con occhio meno esperto di quello di un calligrafo, ma sempre attento alla simbologia dei segni, essa ci appare proprio uguale al muro di pali di ferro che il Presidente sta ricominciando a costruire al confine col Messico.

Melania, la moglie di Donald, si è messa in testa una specie di elmetto anti-bacio. Pare proprio il contraltare alla moda del muro calligrafico del marito. Una bella coppia di gente dura e determinata, insomma. Si faranno male da soli.

Gian Luigi Corinto, docente di Geografia e Marketing agroalimentare nell'Università di Macerata

