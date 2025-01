(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Sanità: Benigni, proposta FI per valorizzare medici di base e riorganizzare sanità territoriale

“Abbiamo presentato oggi nel corso di una conferenza stampa la nostra proposta di legge per ridefinire il ruolo dei medici di famiglia, riorganizzando e modernizzando così l’assistenza territoriale. La proposta mira a migliorare l’efficacia della presa in carico dei pazienti da parte dei medici di base, limitando così gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. Un miglioramento nella precisione delle diagnosi, grazie al supporto degli specialisti, contribuirà a ridurre i tempi di attesa e la cooperazione tra i medici di base e gli Ospedali di Comunità permetterà una cura più adeguata per i pazienti vulnerabili, alleggerendo così il peso sugli ospedali e sulle famiglie. Si tratta di una iniziativa fondamentale per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare l’operato dei medici di base, ma è anche un tassello importante di una riforma più completa del Servizio Sanitario Nazionale ormai non più rinviabile, per garantire finalmente al Paese un sistema moderno, efficiente, equo e sostenibile, al servizio di tutti i cittadini. Ringrazio il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, per avere inserito la sanità tra le priorità della nostra azione politica e la presidente della consulta nazionale Letizia Moratti, promotrice di questa proposta, per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto. Auspichiamo ora la massima condivisione e una rapida approvazione, per dare al più presto ai cittadini le risposte concrete che attendono da tempo”.

Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Affari Sociali.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma