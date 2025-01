(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 M.O. Bonelli e Fratoianni (Avs), bene il rilascio di Morgantini e del

giornalista Sole 24 Ore, ma non cancella la vergogna dei metodi usati dal

governo di Israele.

Luisa Morgantini è stata rilasciata insieme al giornalista de Il Sole 24

Ore dopo essere stati fermati in Cisgiordania dalle truppe israeliane . È

una buona notizia che tuttavia non cancella la vergogna dei metodi usati

contro attivisti e giornalisti stranieri dalle autorità israeliane.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, quest’ultimo ha

parlato poco fa direttamente con Morgantini che insieme a Roberto Bongiorni

è in attesa che le autorità israeliane liberino i due accompagnatori

palestinesi ancora in stato di fermo.

I fermi, le prevaricazioni e le infinite attese per fare qualsiasi cosa

sono il loro modo di agire per scoraggiare chiunque chieda diritti per il

popolo palestinese.

Ringraziamo i funzionari della Farnesina e il personale diplomatico

italiano in Israele che si è impegnata in tutte queste ore per il loro

rilascio.

Luisa non si è mai fermata – concludono – e non lo farà neanche stavolta.

Nemmeno noi.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 30 gennaio 2025

