Governo, Ruotolo (PD): solidarietà a Frantoianni per minacce sui social, clima pesante

clima pesante*

“La comunità del Partito Democratico esprime la sua solidarietà a Nicola

Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, minacciato di morte sui social

dopo l’intervento alla Camera sul caso Almasri. Siamo preoccupati per il

clima pesante che si respira nel Paese. Ci sono forze che remano nell’ombra

e altre che alla luce del sole mettono in discussione gli attuali assetti

istituzionali come gli esponenti del partito della presidente Meloni che

attaccano la magistratura minacciando riforme inaccettabili. Siamo vicini

al segretario di Sinistra Italiana. Il governo Meloni invece di attaccare

la magistratura venga in aula e ci dica cosa è davvero successo, perché

il generale libico è stato riconsegnato libero a Tripoli pur avendo a suo

carico un ordine d’arresto dalla Corte penale internazionale per aver

commesso crimini contro l’umanità. Noi la pensiamo come Nicola Fratoianni:

minacciateci tutti”. Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria

nazionale Pd.

